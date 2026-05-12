Kars'taki Aynalı Köşk'ün Satışına İlişkin Eski Belediye Başkanı Karaçanta Hakim Karşısında

(KARS) - Eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve belediyenin hukuk işleri müdürünün, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tarihi Aynalı Köşk'ün icra yoluyla bedelinin çok altında satılmasına neden olarak "görevi kötüye kullandıkları" gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Belediye Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan ile müşteki CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp katıldı.

Eski Belediye Başkanı Karaçanta, savunmasında "satış tarihinde izinli olduğunu" belirterek, "Hukuk İşleri Müdürlüğü işlemlerin usulüne uygun olduğunu iletti. Keyfi bir ödeme yapılmadı" dedi. Karaçanta, beraatini istedi.

Diğer sanık Orhan Arslan ise vekaleten müdürlük yaptığını ve imza yetkisinin olmadığını savunarak, "Satıştan bittikten sonra haberim oldu, işlemleri kurum avukatı yürütüyordu" dedi.

Müşteki Alp ise sanıkların fiillerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu ifade ederek, sadece eski belediye başkanı ve çalışanlarının değil, köşkü "hileli yollarla mal edinen" şahısların da yargılanması gerektiğini söyledi.

Mahkeme dönemin belediye avukatı S.D'nin "tanık" olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye koridorlarında karşılaşan müşteki Alp ve sanık Arslan arasından sözlü tartışma çıktı. Alp, Aslan'a, "Burası hırsızların baskın çıkacağı bir yer değil, Kars'ın malının çalınacağı yer değil burası. Kim oluyorsun sen? Hırsız. Sen Kars'ın malını çalıp benim gözümün önünde gezecek misin?" diye çıkıştı.

Davanın geçmişi

Dava, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in suç duyurusu üzerine açıldı. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi üzerine CHP'li Alp konuyu Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1. Dairesi'nin itirazı haklı bulmasıyla hazırlanan iddianamede, sanıkların "görevi kötüye kullanmak" suçundan cezalandırılmaları istendi.

MHP'den 31 Mart 2014'te Kars Belediye Başkanı seçilen Karaçanta, 5 Şubat 2018'de partisinden istifa ederek, görevini bağımsız sürdürmüştü.

Kars'ın simge yapılarından Aynalı Köşk 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmişti.