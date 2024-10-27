Eski Kimlik Dolandırıcılıktan Kurtardı - Son Dakika
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Eski Kimlik Dolandırıcılıktan Kurtardı

Eski Kimlik Dolandırıcılıktan Kurtardı

Osmaniye'de Ahmet Akıllı, eski kimliği sayesinde dolandırıcılardan kurtuldu.

27.10.2024 10:35
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Osmaniye'de BİM'e ait 500 TL'lik alışveriş kartı verilerek adına Papara hesabı açılmak istenen Ahmet Akıllı, eski kimliği olmasından dolayı mağdur olmaktan son anda kurtuldu. Şebeke tarafından eski kimliği olduğu için bilgileri kopyalanamayan Akıllı, dolandırıcıların hedefi olmadı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir yardım platformu adı altında BİM'e ait 500 Türk Lirası yüklü kartlarını depremzede vatandaşlara dağıtarak adlarına izinsiz Papara hesabı açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Bu olayla ilgili Osmaniye'de bilgisayar tamir işi yapan Ahmet Akıllı, eski kimlik kartı kullanmasından dolayı mağdur olmaktan son anda kurtuldu. İddiaya göre işyerinde çalıştığı sırada 2 kişinin geldiğini ve depremzede vatandaşlar için 500 TL'lik alışveriş kartı söylediklerini ama kendisini ihtiyacı olmadığını söyleyen Akıllı, "İhtiyaç sahibi olan bir yakınınıza verirsiniz dediler bende tamam ulaştırırım dedim ama eski kimlik kullandığımı görünce kabul etmeden gittiler" dedi. Şebeke tarafından eski kimliği olduğu için bilgileri kopyalanamayan Akıllı, ismine Papara hesabı açılmaktan kurtuldu

Eski kimlik kartı olmasından dolayı bilgilerini dolandırıcıların elinden kurtaran Ahmet Akıllı, "Bir gün iş yerine çalışırken 2 kişi geldi. Depremzedelere yardım ettiklerini söylediler. 500 liralık BİM kartı vereceklerini söylediler. Ben de kendimin depremde zarar görmediğimi, bu yüzden de olan yardıma ihtiyacım olmadığını söyledim. Senin ihtiyacın yoksa çevrende bildiğin kişiler vardır, onlara kartı verirsin onlar faydalanır dediler. Ben de tamam olur dedim. Kimliğimi istediler, kimliğimi çıkardım. Kimliğimin eski kimlik olduğunu görünce ya bu kimlik olmaz dediler. Ben de neden eski kimlik olmuyor dedim, yani neticede yardım edecekseniz eskisi yenisi olmaz dedim. Olmaz deyip gittiler. Yaklaşık 1 ay sonrasında haberlerde gördüm. BİM kartı dağıtıp Papara hesabı çıkarıyorlarmış. Kişileri bu şekilde dolandırıyorlarmış. Ama bende eski kimlik olduğundan dolayı dolandırılmaktan son anda kurtuldum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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