Eski Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'nin Konuralp Beldesi eski belediye başkanı Yusuf Ercan, son yolculuğuna uğurlandı.

Konuralp Beldesi'nin mahalle olmadan önceki son Belediye Başkanı olan Yusuf Ercan, geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetmişti. Eski Başkan Ercan'ın cenazesine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Merkez Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Öğlen namazına müteakip Düzköy Berat Camii'nde Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Eski Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan'ın cenazesi Düzköy köy mezarlığına defin edildi. - DÜZCE