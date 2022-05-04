Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı - Son Dakika
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Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı

04.05.2022 13:31
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. ve 23. dönem Bursa milletvekilliği yapan Kemal Demirel için cenaze töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. ve 23. dönem Bursa milletvekilliği yapan Kemal Demirel için cenaze töreni düzenlendi.

25 yıl önce başlattığı "Bursa'ya Tren İstiyorum" kampanyasını ara vermeden devam ettiren ve bu kampanya süresince 40 il ile 22 ilçeyi ziyaret edip, yürüyüşler ve imza kampanyaları, basın toplantıları ve fotoğraf sergileriyle konuyu Meclise taşıyıp Bursa'da her kesimin desteğini alan 22 ve 23'ncü Dönem CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yakalandığı hastalığa yenik düşen Kemal Demirel, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kemal Demirel için Nilüfer Belediyesi Halkevi önünde tören düzenlendi. Törene, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Buradaki törenin ardından Nilüfer Organize Sanayi Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından, Bademli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA

Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı
Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Demirel, Milletvekili, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski milletvekili Kemal Demirel için tören yapıldı - Son Dakika


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