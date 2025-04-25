Eski Milletvekili Şen İsmet Turhangil, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa eski milletvekillerinden Turhangil son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı tabutu ve Atatürk resmiyle uğurlandı

MANİSA - Ankara'da 86 yaşında vefat eden eski Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil dün TBMM'de düzenlenen törenin ardından bugün memleketi Manisa'da Cuma Namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle toprağa verildi. Turhangil, son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı tabutu ve Atatürk resmiyle uğurlandı.

Yaşadığı Ankara'da hayatını kaybeden 17. Dönem Halkçı Parti Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için dün TBMM'de düzenlenen törenin ardından bugün memleketi Manisa'da tarihi Hatuniye Camiinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MHP eski Milletvekillerinden Zeynel Balkız, CHP il ve ilçe başkanları, Turhangil'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Turhangil'in naaşı cenaze mangasının omuzlarında Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanlığında defnedildi. Turhangil, son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı tabutu ve tabutun üzerindeki Atatürk resmi basılı tişörtle uğurlandı.

1939 yılında Manisa'da doğan Turhangil, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1983 yılında yapılan genel seçimlerde Hakçı Parti'den 17. Dönem Manisa Milletvekilli seçilen Şen İsmet Turhangil, evli ve 2 çocuk babasıydı.