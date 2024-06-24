Eski Oyun ve Gelenekleri Yeni Nesillere Aktardılar - Son Dakika
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Eski Oyun ve Gelenekleri Yeni Nesillere Aktardılar

Kumluca'da düzenlenen 2. Uluslararası Baysı Fest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri'nde, eski oyunlar ve gelenekler yeni nesillere aktarıldı. Etkinlikte köydeki halkın yaşam biçimine uygun orta oyunları düzenlendi, yöresel yarışmalar yapıldı ve müzik eğlence programları gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, vatandaşlar arasında elma yeme yarışması, elbiseye yama yapma yarışması, eşeğe saman balyası yükleme yarışması gibi birçok etkinlik düzenlendi.

24.06.2024 21:51
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- Eski oyun ve gelenekleri yeni nesillere aktardılar

Erkekler elbiseye yama yaptı, kadınlar eşeğe saman balyası yükleyip yarıştı

Kumluca'da Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri'nin ikincisi düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde "2. Uluslararası Baysı Fest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri" düzenlendi

Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, mahallenin kültürel ve sosyal yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Baysı Fest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri" düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, iki gün sürdü. Etkinliklerin ilk gününde gündüz saatlerinde köydeki halkın yaşam biçimine uygun orta oyunları düzenlendi, akşamında ise yöresel sanatçılarla müzik eğlence programı gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde ise ilk günkü oyunların finalleri ve yöresel yarışmaların finalleri gerçekleştirildi.

7'den 70'e katılım sağlandı

Festival programı kapsamında, çocuklar arasında elma yeme yarışması, otomobil tekeri çevirme yarışmaları, yetişkinler arasında ise, elbiseye yama yapma yarışması, eski çorapların içine kum doldurulup hedefe atılan eski çorap yarışması, eşeğe saman balyası yükleme yarışması, lastik sapanla hedefe konuşan balonu vurma yarışması, otomobil lastiği çevirme yarışması düzenlendi. Bölgede bulunan vatandaşların yarışmalara yediden 70'e katılımı, renkli görüntülere sahne oldu. Elbiseye yama yapma yarışmasına yaşlı amcaların da katılması ve birbirleriyle rekabet etmeleri, yarışmaları daha eğlenceli hale getirdi. Yarışmalarda birinci olan vatandaşlara, ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya'nın festivali Ortaköy'de yapma isteğini yerinde görünce anladığını açıkladı. Avcıoğlu, "Muhtarım bana bu etkinliği yapmak istediğini söylediğinde bunu ilçe merkezinde yapalım demiştim. Ama o düşüncemde yanılmışım. Çünkü; bu etkinliğin, yöresindeki insanların katıldığı, emek verildiği alanda yapıldığında daha güzel olduğunu gördüm. Etkinliğe katılımcıların yoğun olması bunu gösteriyor" dedi.

Kültürel birikimlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ise; "Ortaköy Mahalle muhtarımız bizlere hizmet alma ve kültürel etkinlik açısından sürekli yeni fikirlerle gelen bir muhtarımız. Bu açıdan muhtarımızı tebrik ediyorum. Tabi bu etkinlik sadece muhtarla bitmiyor. Emek veren tüm mahalle sakinlerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya da, "Geçmiş yıllarda atalarımız özellikle bayramlarda 4 gün boyunca orta oyunları oynayıp eğlenirlermiş. Büyüklerimiz hep nerde o eski bayramlar diyor. O eski günleri yaşatalım istedik" diye konuştu. Gecenin sonunda ise Türk Halk Müziği Derleme ve Yorumlama Sanatçısı Emre Dayıoğlu konseri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Oyun ve Gelenekleri Yeni Nesillere Aktardılar - Son Dakika

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