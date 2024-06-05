Eskil'de Bahar ve Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde çeşitli etkinliklerin yer aldığı Bahar ve Çocuk Şenliği yapıldı.

Eskil'de Latife Hanım Anaokulu tarafından düzenlenen Bahar ve Çocuk Şenliğine aileler yoğun katılım sağladı. Bir hafta boyunca devam eden şenlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklarla aileler piknik günüyle şenliğe başladı. Sinema etkinliğiyle güzel bir akşam geçiren çocuklar babaların futbol ve voleybol maçlarını da seyretti. Babalar sahada maçlarını yaparken aileleri de saha kenarından destekledi. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

Latife Hanım Anaokulu Müdürü Merve Ünlü, bir senenin yorgunluğunu bir haftalık bir şenlikle atmak istediklerini belirterek, birbirinden renkli etkinlikler organize ettiklerini söyledi. - AKSARAY