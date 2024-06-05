Eskil'de Bahar ve Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Eskil'de Bahar ve Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Latife Hanım Anaokulu tarafından düzenlenen Bahar ve Çocuk Şenliği, bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şenlikte çocuklar ve aileleri piknik günü, sinema etkinliği ve spor müsabakalarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

05.06.2024 14:50
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde çeşitli etkinliklerin yer aldığı Bahar ve Çocuk Şenliği yapıldı.

Eskil'de Latife Hanım Anaokulu tarafından düzenlenen Bahar ve Çocuk Şenliğine aileler yoğun katılım sağladı. Bir hafta boyunca devam eden şenlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklarla aileler piknik günüyle şenliğe başladı. Sinema etkinliğiyle güzel bir akşam geçiren çocuklar babaların futbol ve voleybol maçlarını da seyretti. Babalar sahada maçlarını yaparken aileleri de saha kenarından destekledi. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

Latife Hanım Anaokulu Müdürü Merve Ünlü, bir senenin yorgunluğunu bir haftalık bir şenlikle atmak istediklerini belirterek, birbirinden renkli etkinlikler organize ettiklerini söyledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskil'de Bahar ve Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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