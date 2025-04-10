Eskipazar OSB Toplantısı Yapıldı

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Yavuz'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve OSB Bölge Müdürü Emin Demir katıldı.
Toplantıda, Eskipazar OSB'de devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KARABÜK
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