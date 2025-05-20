Eskişehir Barosu'ndan İmamoğlu Gözaltı Sürecine İlişkin Rapor - Son Dakika
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Eskişehir Barosu'ndan İmamoğlu Gözaltı Sürecine İlişkin Rapor

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Karadan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ortaya çıkan gözaltı uygulamalarındaki hak ihlallerini raporladı. Baro, gözaltı sürelerinin uzatılması ve avukata erişim gibi sorunlara dikkat çekti.

20.05.2025 18:35  Güncelleme: 19:30
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Karadan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana kentte  yapılan protestolar ve gözaltı sürecinde yaşananlara ilişkin gözlem raporunu açıkladı. Karadan, "Özellikle sürecin ilk günlerinde gözaltı sürelerinin uzatılması, avukata erişimde yaşanan güçlükler, gözaltı koşullarının yetersizliği, nezarethane hijyeni, özel sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi temel haklara dair ihlaller tespit edilmiş ve raporlanmıştır" dedi.

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Karadan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasından bu yana  Eskişehir'de yapılan protestolar ve gözaltı sürecinde yaşananlara ilişkin gözlem raporunu açıkladı.

Eskişehir Barosu tarafından görevlendirilen avukatların düşünce, siyasi görüş ve kimlik ayrımı yapmaksızın hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla gözlem faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Karadan, hazırladıkları raporun arşivlerinde olduğunu, isteyen tüm kurumlarla paylaşabileceklerini ifade etti.

"Gözaltı işlemleri ve adli süreçleri ilk andan itibaren dikkatle izledik"

Avukatların hukuka aykırı uygulamaların önüne geçmek adına büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Karadan, şöyle dedi:

"Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak mart ayından itibaren Eskişehir'de gerçekleştirilen barışçıl protesto gösterilerine yönelik güvenlik müdahaleleri, gözaltı işlemleri ve adli süreçleri ilk andan itibaren dikkatle izlemiş bulunmaktayız.

Gözaltına alınan ya da müdahaleye maruz kalan kişiler arasında farklı siyasi ve toplumsal eğilimlere sahip birçok yurttaşın bulunması, yaşanan mağduriyetlerin bireysel tercihlerden bağımsız, yapısal sorunlara dayandığını açıkça ortaya koymaktadır. Yapılan gözlemler ve tutulan resmi tutanaklar doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı izleme ve değerlendirme raporumuzda; özellikle sürecin ilk günlerinde gözaltı sürelerinin uzatılması, avukata erişimde yaşanan güçlükler, gözaltı koşullarının yetersizliği, nezarethane hijyeni, özel sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi temel haklara dair ihlallerin tespit edilmiş ve raporlanmıştır.

"Müdafilerin gözaltı merkezlerine girişi geciktirildi"

Anayasa'nın 34. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddesi kapsamında güvence altına alınan ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 149 ve 150. maddelerinde düzenlenen müdafi yardımından yararlanma hakkı ve AİHS madde 3'te yer alan kötü muamele yasağı çerçevesinde değerlendirdiğimizde; bazı uygulamaların bu hakların kullanılmasını zorlaştırdığı görülmüştür. Ayrıca sürecin ilk evrelerinde gözaltı sürelerinin uzatılmasına ilişkin yeterli hukuki bilgilendirme yapılmaması, gözaltına alınan kişilerin müdafi talep etmeleri yönündeki haklarının gerektiği şekilde bildirilmemesi ve bazı durumlarda müdafilerin gözaltı merkezlerine girişinin geciktirilmesi gibi hususlar da tarafımızca tespit edilmiştir."

Nezarethane koşullarına yönelik gözlemlerini de aktaran Karadan, "Nezarethane koşullarına dair gözlemlerimizde ise hijyen yetersizlikleri, barınma koşullarındaki eksiklikler ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan aksamalar özellikle dikkat çekicidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Barosu'ndan İmamoğlu Gözaltı Sürecine İlişkin Rapor - Son Dakika

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