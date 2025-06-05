Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce, Personelle Bayramlaştı - Son Dakika
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Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce, Personelle Bayramlaştı

Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce, Personelle Bayramlaştı
05.06.2025 13:23  Güncelleme: 13:24
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Ünlüce, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak personelin motivasyonunun önemine dikkat çekti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin tüm birimlerini tek tek ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) başta olmak üzere belediyeye bağlı tüm birimleri kapsayan ziyaretlerde, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Bayramlaşma ziyaretlerinde personelle yakından ilgilenen Başkan Ünlüce, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, motivasyonun ve dayanışmanın belediye hizmetlerinin başarısındaki önemine dikkat çekti.

Ziyaretleri sırasında konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, "Büyükşehir Belediyemizin o büyük ailesinin güzel fertleri, sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bazı arkadaşlarımız sadece beyin gücüyle bazı arkadaşlarımız emek gücüyle çalışıyor ama herkes bu şehirdeki mutlaka küçük ya da büyük çok önemli noktalara temas ediyor, dokunuyor. Ne mutlu bize böyle bir görev nasip oldu. Bu şehrin insanlarına hizmet etme şansımız oldu. Hep birlikle üretiyor, birlikle başarıyoruz. Bu o kadar birebir hissedilen bir hizmet ki karşıda insanların gülümseyen yüzünü gördüğünüz zaman bütün o yorgunluklara değdiğini düşünüyorsunuz. Şehrimize yaptığımız hizmetler için sizlere öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağınıza inandığım, güvendiğim hizmetler için de şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir taraftan bayramda çalışacak arkadaşlarımız da var aramızda, onlara da iyi çalışmalar diliyorum. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce ve belediye bürokratları, tek tek tüm personel ile bayramlaştı. Belediye çalışanları ise Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek bayram tebriğinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce, Personelle Bayramlaştı - Son Dakika

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