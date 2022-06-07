Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

07.06.2022 13:21
Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı ve eski maliye müsteşarı Abdullah Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanı ve eski maliye müsteşarı Abdullah Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Hava Kurumu (THK) kayyum heyeti başkanı ve THK Eskişehir şube başkanı Alihan Karacan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Türk Hava Kurumunun gerek Eskişehir gerekse ülkemizde yaptığı çalışmaları aktaran kayyum heyeti başkanı Abdullah Kaya, Başkan Büyükerşen'e kabulü nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğuna dikkat çekerek, Türk Hava Kurumu'nun çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Kaynak: ANKA

Yılmaz Büyükerşen, Abdullah Kaya, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Son Dakika
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