Türk Hava Kurumu (THK) kayyum heyeti başkanı ve THK Eskişehir şube başkanı Alihan Karacan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Türk Hava Kurumunun gerek Eskişehir gerekse ülkemizde yaptığı çalışmaları aktaran kayyum heyeti başkanı Abdullah Kaya, Başkan Büyükerşen'e kabulü nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yılmaz Büyükerşen, Abdullah Kaya, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti - Son Dakika

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