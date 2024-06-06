Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kayseri'de eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Pilot Albay Gökhan Özen'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ünlüce, şehit ailesine Allah'tan rahmet dileyerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

06.06.2024 14:36  Güncelleme: 15:12
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Kayseri'de eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Pilot Albay Gökhan Özen'in (48) ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüş, uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ile Albay Uğur Yıldız şehit olmuştu.

Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, düşen eğitim uçağında şehit olan evli ve 9 yaşında bir kız çocuğu babası Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Ünlüce, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Her zaman ailemizin yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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