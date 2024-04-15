Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, personelin bayramını kutladı

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye birimlerini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Çalışanların coşkulu karşılamasına teşekkür eden Ünlüce, "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki beş yılda da hep birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.

Bayram tatili süresince çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bayram dönüşü mesainin ilk gününde belediye personeli ile bayramlaşmak üzere bir dizi ziyarette bulundu.

Ünlüce sırasıyla Park ve Bahçeler, ESKİ Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Tarımsal Hizmetler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım, Ulaşım Hareket Merkezi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ünlüce'ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir eşlik etti.

Ziyaretlerde personel tarafından alkışlar ve meşaleler eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ünlüce'ye, Park ve Bahçeler Dairesi'nde portre resmi hediye edildi.

Çalışanların sevgi ve desteğine teşekkür eden Başkan Ünlüce, "Bundan önce yaptıklarımız, gelecek 5 yılda yapacaklarımızın da teminatı. Buraya geldiğim andan itibaren sizdeki bu heyecan ve coşkuyu gördükten sonra çok daha fazlasını yapacağınızı düşünüyorum. Bugüne kadar 25 yılda Yılmaz Büyükerşen Hocamızın ortaya koyduğu güzel belediyecilik anlayışını hep birlikte devam ettireceğiz. Bu bayrağı daha ileriye, daha güzel noktalara taşıyacak ve önümüzdeki 5 yılda çok güzel işler yapacağız" dedi.

Yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini ifade eden Ünlüce, tüm birimlere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek tek tek personelin bayramını kutladı.

Ziyaret turu, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda yapılan pasta kesimi ile tamamlandı.