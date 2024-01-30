 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Arı Keki Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Arı Keki Dağıtıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricilerini güçlendirmek ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı 'Arı Keki Desteği Projesi' kapsamında 12 kırsal ilçedeki yetiştiricilere Arı Keki dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Arı Keki Dağıtıyor
30.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:26
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricilerini güçlendirmek ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Arı Keki Desteği Projesi" kapsamında 12 kırsal ilçedeki yetiştiricilere Arı Keki dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta üreticilere yönelik sürdürdüğü destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı olan veya arıcılık yapan yetiştiricilere destek olmak amacıyla başlatılan Büyükşehir Belediyesi, Arı Keki Desteği Projesi'nde Eskişehir'in 12 kırsal ilçesinde başvuru yapan arı yetiştiricilerine Arı Keki dağıtıldı.

12 kırsal ilçede destek almaya hak kazanan 226 arı yetiştiricisine 1885 kilogram Arı Keki, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından dağıtılırken, arı yetiştiricileri de verilen destek dolayısıyla Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Arı yetiştiricileri, "Kış aylarında arıların yeteri kadar beslenememesi güçlü koloni oluşturmasını engelliyor. Böylece güçlü koloni ile bal sezonuna giremeyince olması gereken miktarda bal üretimi yapamıyoruz. Bu yüzden arı keki hem verimin artması hem de üretimin devamlılığı için çok önemli. Bizlere bu desteği sağlayan Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dediler.

Arı Keki dağıtımı, 12 kırsal ilçenin ardından Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile mahallelerinde faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine verilecek destekle devam edecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Arı Keki Dağıtıyor - Son Dakika


16:44
Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

Son Dakika
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 17:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Arı Keki Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement