Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arı Yetiştiricilerine Arı Keki Dağıtıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, arı yetiştiricilerini güçlendirmek ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Arı Keki Desteği Projesi" kapsamında 12 kırsal ilçedeki yetiştiricilere Arı Keki dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta üreticilere yönelik sürdürdüğü destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı olan veya arıcılık yapan yetiştiricilere destek olmak amacıyla başlatılan Büyükşehir Belediyesi, Arı Keki Desteği Projesi'nde Eskişehir'in 12 kırsal ilçesinde başvuru yapan arı yetiştiricilerine Arı Keki dağıtıldı.

12 kırsal ilçede destek almaya hak kazanan 226 arı yetiştiricisine 1885 kilogram Arı Keki, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından dağıtılırken, arı yetiştiricileri de verilen destek dolayısıyla Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.

Arı yetiştiricileri, "Kış aylarında arıların yeteri kadar beslenememesi güçlü koloni oluşturmasını engelliyor. Böylece güçlü koloni ile bal sezonuna giremeyince olması gereken miktarda bal üretimi yapamıyoruz. Bu yüzden arı keki hem verimin artması hem de üretimin devamlılığı için çok önemli. Bizlere bu desteği sağlayan Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz" dediler.

Arı Keki dağıtımı, 12 kırsal ilçenin ardından Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile mahallelerinde faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine verilecek destekle devam edecek.