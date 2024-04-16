Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Budapeşte\'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi

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Avrupa Birliği tarafından oluşturulan "Net Zero Cities Projesi" İkiz Şehirler Öğrenme Programı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ikiz şehir (Twin Cities) olarak eşleştiği Macaristan'ın Budapeşte şehrine teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Şehirlerin iklim hareketini güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Net Zero Cities Projesi'nin, İkiz Şehirler Öğrenme Programı kapsamında Budapeşte ile eşleşen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan'ın Budapeşte Cares Projesi hakkında bilgi almak ve yenilenen binaları incelemek üzere teknik ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Budapeşte Belediyesi tarafından konutların düşük enerji performansı ve enerji yoksulluğuyla mücadele etmek amacıyla ticari bankalar ve uluslararası finansal aktörlerle işbirliği içinde, kentlilerin katılımını ve bu konudaki farkındalığının arttırılması sağlamak amacıyla kurulacak İklim Ajansı hakkında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teknik heyeti bilgilendirildi. Ziyarette Eskişehir teknik ekibi ajansın kurulum sürecinin yanı sıra proje ortakları ile veri toplama, enerji verimliliği konusunda teknik parametreler ve finansal destekler konularında fikir alışverişinde bulundu. Program, yenilenen konut projelerinin yerinde incelenmesi ile son buldu. Bu projede, İkiz Şehirlerin Pilot Şehirlerden öğrendikleri bilgileri kendi şehirlerinde uygulamaları amaçlanırken Eskişehir'de konutlarda enerji verimliliği uygulamalarının başlatılması için Budapeşte örneği kılavuz olacak.