Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Budapeşte'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Budapeşte'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Budapeşte\'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Net Zero Cities Projesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ikiz şehir olarak eşleştiği Budapeşte'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, enerji verimliliği ve finansal destekler konularında bilgi alışverişi yapıldı.

16.04.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan "Net Zero Cities Projesi" İkiz Şehirler Öğrenme Programı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ikiz şehir (Twin Cities) olarak eşleştiği Macaristan'ın Budapeşte şehrine teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Şehirlerin iklim hareketini güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Net Zero Cities Projesi'nin, İkiz Şehirler Öğrenme Programı kapsamında Budapeşte ile eşleşen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan'ın Budapeşte Cares Projesi hakkında bilgi almak ve yenilenen binaları incelemek üzere teknik ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Budapeşte Belediyesi tarafından konutların düşük enerji performansı ve enerji yoksulluğuyla mücadele etmek amacıyla ticari bankalar ve uluslararası finansal aktörlerle işbirliği içinde, kentlilerin katılımını ve bu konudaki farkındalığının arttırılması sağlamak amacıyla kurulacak İklim Ajansı hakkında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teknik heyeti bilgilendirildi. Ziyarette Eskişehir teknik ekibi ajansın kurulum sürecinin yanı sıra proje ortakları ile veri toplama, enerji verimliliği konusunda teknik parametreler ve finansal destekler konularında fikir alışverişinde bulundu. Program, yenilenen konut projelerinin yerinde incelenmesi ile son buldu. Bu projede, İkiz Şehirlerin Pilot Şehirlerden öğrendikleri bilgileri kendi şehirlerinde uygulamaları amaçlanırken Eskişehir'de konutlarda enerji verimliliği uygulamalarının başlatılması için Budapeşte örneği kılavuz olacak.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Budapeşte, Eskişehir, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Budapeşte'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Budapeşte'ye teknik ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement