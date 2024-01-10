 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne Yeni Bir Konser Ekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne Yeni Bir Konser Ekledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ekim ayında başlattığı ve dört aydır aralıksız sürdürdüğü Caz Geceleri'ne 'Gürkan Özkan Trio' konseriyle devam etti. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gece, Orta Doğu ezgilerini caz müziğiyle harmanlayan topluluğun performansıyla büyük beğeni topladı. Gürkan Özkan, çalınan eserlerin yaratım süreci ve tabla çalgısının tarihi hakkında dinleyicilerle sohbet ederek, salonu dolduran seyircilerin ilgisini canlı tutmayı başardı. Etkinlik, bilinen türkülerin caz armonisiyle yorumlanmasıyla da sanatseverlerin beğenisini kazandı ve uzun süre kesilmeyen alkışlarla son buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri\'ne Yeni Bir Konser Ekledi
10.01.2024 - 14:13,
Abone Ol

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Ekim ayında başlattığı ve dört aydır aralıksız sürdürdüğü Caz Geceleri'ne bir yenisini daha ekledi. 'Gürkan Özkan Trio'nun sahne aldığı geceye dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Gitarda Onur Aymergen, tablada Gürkan Özkan, bağlamada ise Muhlis Berberoğlu'nun sahne aldığı konserde, salonu tamamen dolduran sanatseverler, Orta Doğu ezgilerini caz müziğiyle harmanlayarak, kendi düzenlemeleri ile çalan "Gürkan Özkan Trio" topluluğunu, büyük bir beğeni ve alkışlar eşliğinde dinlediler.

İcra edilen eserlerin arasında dinleyicilerle sohbet ederek, tabla çalgısının tarihinden ve çalınan eserlerin yaratım sürecinden bahseden Gürkan Özkan, konser boyunca salonu dolduran seyircilerin ilgisini diri tutmayı başardı.

Mistik Orta Doğu ezgilerinin yanı sıra bilinen türkülerin de caz armonisiyle yorumlanması, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Dinleyicilerin uzun süre kesilmeyen alkışlarıyla son bulan etkinlik, Eskişehirlilere dolu dolu bir konser akşamı yaşattı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Orta Doğu, Sanat, Etkinlik, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne Yeni Bir Konser Ekledi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Geceleri'ne Yeni Bir Konser Ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement