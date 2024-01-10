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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve kırsaldaki bölgelerde kar ve buzla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. 6 ayrı şantiyede 450 personel ile çalışmalarını yürüten belediye, yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, öncelikli olarak otobüs ve tramvay güzergahları, ana caddeler, hastane yolları ve acil servis girişlerine önem veriyor. Belediye, yaklaşık 6 bin 500 ton saf tuz ve 10 bin ton 0-5 agrega karışım malzeme ile buzlanmayı önlemeye çalışacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
10.01.2024 - 14:14,
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte 6 ayrı şantiyede 450 personel ile sorumluluk alanında bulunan kent merkezindeki ve kırsaldaki bölgelerde kar ve buzla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, başlayan kar yağışı ile birlikte kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına hız verdi. Çağlan mahalle yolunda yoğun yağış sebebiyle mahsur kalan bir araç ise bölgede çalışma yapan Büyükşehir ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde önceliğin otobüs ve tramvay güzergahları, ana caddeler, hastane yolları ve acil servis girişlerin olduğunu belirten yetkililer, kırsal mahalle yolları ve yüksek kesimlerde de kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu.

Kent merkezi ve kırsalda 6 ayrı şantiyede yaklaşık 450 personel ile kış boyunca olumsuz hava koşullarına karşı mücadele edecek Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 bin 500 ton saf tuz ve 10 bin ton 0-5 agrega karışım malzeme ile sorumlu olduğu alanlarda buzlanmayı önlemeye çalışacak.

Bıçaklı kar küreme ve tuz üniteli kamyonların yanı sıra iş makineleri, kar püskürtme aracı, kar savurma aparatı, kar savurucu ve mini kar savurucuların da çalışmalarda kullanıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin vardiyalı olarak ve araç takip sistemleri kullanarak çalıştıklarını bildirdi. Ayrıca kaldırım temizliklerine de yoğun lokasyonlara öncelik verilerek başlandığını belirten yetkililer, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlattılar.

Kaynak: ANKA
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