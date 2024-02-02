Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Desteği Kura Çekimi Yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi kapsamında Seyitgazi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere verilecek canlı hayvan desteğinde hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.
EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, 'Eskişehir Modeli' adını verdiği ve 2020 yılında Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyeleriyle protokol imzalayarak başlattığı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir ve Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine ilişkin iş birliği protokolü kapsamında Seyitgazi ilçesinde noter huzurunda kura çekim töreni düzenlendi.
Törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İlker, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, belediye bürokratları, muhtarlar ile çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.
Törenin açılışında konuşan Başkan Vekili Ahmet İlker, şunları dile getirdi:
"Bugün burada, küçükbaş hayvan desteği için uygun bulunan başvurular için noter huzurunda çekiliş yapmak ve hayvanların dağıtımını sağlamak için toplanmış bulunuyoruz. Her bir aileye 9 koyun, 1 koç desteği verilerek 25 aileye toplam 250 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak. Çekilişe katılmaya hak kazanan üreticilerimizin 27'sinin kadın olması ayrıca sevindiricidir. Gönül isterdi ki, noter çekilişi yapmaya gerek olmadan tüm başvuran ailelere destek verelim. Ancak biliyorsunuz, bütçe kaynaklarımız sınırlı. Son bir şey daha söylemek istiyorum, bu destek bir can suyudur. Bu 10'ar küçükbaş hayvandan birer sürü kurmak sizin elinizde. Bunun nasıl yapılacağını sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Hayırlı olsun."
Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de küçük çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek sağlanan desteklerin bol ve bereketli olmasını temenni etti.
Konuşmaların ardından noter huzurunda 25 asil 25 yedek isim belirlendi. Seyitgazi ve mahallelerinde 25 aileye verilecek olan 1 koç ve 9 koyun olmak üzere toplamda 250 küçükbaş hayvan ise EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hak sahiplerine 2 adetten toplam 50 adet koyun yemliği ile 1'er kutu mineral blok hediye edildi.
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