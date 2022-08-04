Eskişehir'de 'Açık Hava Sinema Geceleri' Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ilçelerde geleneksel hale getirdiği 'Açık Hava Sinema Geceleri' Seyitgazi ve Beylikova ilçelerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

EBB, gelenekselleştirdiği 'Açık Hava Sinema Geceleri' ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleri düzenlemeye devam ediyor. 'Aykut Enişte 2' adlı filmin ilçe meydanlarında vatandaşlarla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi Günyüzü, Mihalıççık, Alpu ve İnönü'den sonra Seyitgazi ve Beylikova ilçelerinde yapıldı.

"İLÇEMİZDE SİNEMA SALONU OLMADIĞI İÇİN BU TÜR ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ ÇOK GÜZEL"

Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı ve Beylikova Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açık hava sinema etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan vatandaş açık havada sinema keyfi için ilçe meydanlarında bir araya gelirken, EBB görevlileri tarafından izleyicilere gazoz ve mısır ücretsiz olarak ikram edildi. Seyitgazi ilçe meydanındaki etkinlikte Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe bir de konuşma yaptı. Tepe, "Büyükşehir Belediyemiz her yıl ilçemizde sineme geceleri düzenliyor. Başta Başkanımız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ederim. İlçemizde sinema salonu olmadığı için bu tür etkinlikler düzenlenmesi çok güzel" dedi. Tepe konuşma sonrası vatandaşlarla birlikte film izledi.

"İLÇE SAKİNLERİ OLARAK BU TÜRDEN ETKİNLİKLERİN DEVAMINI DİLİYORUZ"

Beylikova'da ise vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki açık hava sinema gecesinde bir araya geldi. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı. Nostaljik sinema etkinliği için teşekkür eden Seyitgazi ve Beylikovalı vatandaşlar, "İlçelerimizde böylesi güzel bir etkinliğin yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. İlçe sakinleri olarak bu türden etkinliklerin devamını diliyoruz. Sadece ilçede yaşayan bizler değil aynı zamanda misafirlerimiz de bu etkinliğe katıldılar. Çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Açık Hava Sinema Geceleri, ilçelerde 11 Ağustos'a kadar sürecek.