Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası Yılın Sanat Kurumları Ödülü\'nü Aldı

Eskişehir Sanat Derneği tarafından her yıl düzenlenen sanat ödülleri töreninde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası, yılın sanat kurumları olarak ödüle değer görüldü.

Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen 21. Dönem Sanat Ödülleri Töreni 26 Aralık 2023 Salı akşamı B.B. Sanat Merkezi Turgut Özakman Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

21 yıldır Eskişehir'de sanatsal üretimleri değerlendirip, teşvik etmeyi sürdüren, her yılın sonunda düzenlediği ödül töreni ile o yıl içinde şehrin sanat hayatına katkı sunanları ödüllendiren Eskişehir Sanat Derneği, Yılın Tiyatro Ödülü'ne Eskişehir Şehir Tiyatrolarının "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyununu değer gördü. Gecede ayrıca Eskişehir Senfoni Orkestrası da "Yılın Müzik Ödülü"nü aldı. Eskişehir'de sanatın birçok alanında üretimde bulunan sanatçıların ödüllendirildiği gecenin sonunda ödül sahipleri ve Eskişehir Sanat Derneği yöneticileri birlikte fotoğraf çektirerek tebrikleri kabul ettiler.