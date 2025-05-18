Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs\'ı Coşkuyla Kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bu hafta gerçekleştirdiği özel konserle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Konser orkestra şefi Atıf Taner Çolak yönetiminde, Arkın Akçagül (Piyano) ve Duru Önhon (Keman) solistliğinde gerçekleşti. Değerli rejisör Murat Atak'ın etkileyici anlatımıyla icra edilen konser sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Konserin ilk bölümünde piyanist Arkın Akçagül L. van Beethoven'in 5 numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü seslendirdi. Teknik becerisi ve derinlikli yorumu oldukça beğenilen genç piyanist, sanatseverleri kırmayarak J. Brahms'ın Intermezzo eseriyle bis yaptı. Daha sonra genç keman sanatçısı Duru Önhon Beethoven'in Romance No.2 eserini ve P. de Sarasate'nin Carmen Fantasy eserini seslendirdi. Yoğun alkışlarla sahneye dönen genç keman sanatçısı bis performansını gerçekleştirdi. Konserin ikinci bölümünde EBB Senfoni Orkestrası P. Dukas'ın "L'apprenti Sorcier" eserini seslendirdi. 1897 yılında bestelenen ve hem teknik hem de duygusal açıdan anlatımı oldukça güçlü olan bu eseri büyük başarıyla seslendiren EBB Senfoni Orkestrası uzun süre alkışlandı. Konserin devamında, Şehir Tiyatrosu Sanatçıları ve Anadolu Üniversitesi Opera Anasanat Dalı öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği marşlara tüm sanatseverler coşkuyla eşlik etti. Murat Atak'ın etkileyici anlatımıyla devam eden konserde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Plaket takdimiyle unutulmaz gece sona erdi. - ESKİŞEHİR