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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yenikent Parkı'nı Yeniledi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yenikent Parkı'nı Yeniledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Parkı'nı vatandaşların talebi üzerine yeniledi. Parkta yapılan düzenlemelerle yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve kentsel donatılar yenilendi. Ayrıca, eski süs havuzu modern bir şekilde yeniden yapıldı ve yeşil alan canlandırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yenikent Parkı\'nı Yeniledi
17.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:32
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yoğun ilgi gören Yenikent Parkı'nı uyguladığı proje ve gerçekleştirdiği çalışmayla sil baştan yeniledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehirlilerin aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri park yapım, yenileme ve yeşil alan çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi Yenikent mahallesinde bulunan Yenikent Parkı'nda meydana gelen deformasyonlar ve vatandaşların yoğun talebiyle çalışma başlattı. Yapılan düzenleme ile yeni bir kimliğe bürünen parktaki çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, "Yenikent mahallesinde uzun yıllardır hizmet vermekte olan Yenikent Parkımızda gerek yeşil alanlar, gerekse kentsel donatılar ve yapısal unsurlar açısından eskime ve deformasyonlar oluşmuştur. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine parkımızda yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Yaptığımız yenileme çalışmaları sonucu parkımızda yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve kentsel donatılar yenilenmiştir. Eski atıl durumdaki kullanışsız ve tehlike yaratan süs havuzu yerine kent kimliğine uygun modern süs havuzu imalatı yapılarak havuz çevresinde oturma alanı oluşturulmuştur. Kuru yaşlanmış bozulmuş bitki örtüsü temizlenerek, renkli çiçekli bitkiler ile yeşil alan canlandırılmıştır" dediler.

Çalışmaların tamamlanmasıyla parkın çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Yenikent sakinleri ise, "Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Nefes aldığımız parkımız yeni haliyle çok güzel oldu" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: ANKA
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı, Son Dakika

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