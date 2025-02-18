Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği\'nde

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı. Şenlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nin standı vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye genelinde yerel tohumu yaygınlaştırarak üretimi arttırmak için milyonlarca tohumu Eskişehir'de ve online başvuru yoluyla ülkenin dört bir yanına dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin düzenlediği tohum takas şenliklerine de katılarak yerel tohumları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katıldı. Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen şenliğe Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra çevre illerden de katılım sağlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyeler ve yerel tohum dernekleri, kendi bölgelerine özgü tohumları Bornovalılarla paylaşarak biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sundu. Şenlik boyunca ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım ve çimlendirme atölyesi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, şenlikte kurduğu stant ile vatandaşlara tohum dağıtırken, yoğun ilgi gören standı Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi de ziyaret etti. Başkan Ekşi, şenliğe katılım nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti. - ESKİŞEHİR