Eskişehir Cumhuriyet Yurdu\'nda öğrenciler paketli gıdayı bırakıp kısırda buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Eskişehir Cumhuriyet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, paketli gıdalar tüketmek yerine kısırı tercih etti.

Cumhuriyet Yurdu'nda barınan öğrenciler, hem sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek hem de birlikte vakit geçirmek amacıyla mutfağa girdi. Hazır ve paketli ürünler yerine geleneksel lezzetlerden kısıra yönelen gençler, malzemeleri el birliğiyle hazırladı. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, kendi yaptıkları kısırı hep birlikte tüketerek hem sosyalleşti hem de dayanışma örneği sergiledi.