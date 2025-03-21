Eskişehir'de 101 Yaşındaki Çifte Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de 101 Yaşındaki Çifte Ziyaret

Eskişehir\'de 101 Yaşındaki Çifte Ziyaret

Vali Aksoy, 71 yıllık evli Ali ve İsmihan Sezer çiftine saygı haftasında ziyaret etti.

21.03.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle, kentin en yaşlı sakini olan 101 yaşındaki Ali Sezer ile 71 yıldır evli olduğu eşi İsmihan Sezer'i ziyaret etti. Ziyaretten oldukça mutlu olan 71 yıllık evli çift, gençlere "evlenin", "sabırlı ve saygılı olun" tavsiyelerinde bulundu.

18-24 Mart tarihlerinde kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'nda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy kentin en yaşlı sakinlerinden 23 Nisan 1923 doğumlu 101 yaşındaki Ali Sezer ve eşi 87 yaşındaki İsmihan Sezer'i ziyaret etti. 1954-1962 yılları arasında muhtarlık da yapan 71 yıllık evli çift Vali Aksoy'un ziyaretlerinden oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Vali Hüseyin Aksoy ile uzun uzun sohbet eden Ali Sezer, şehrin geçmişten günümüze geldiği nokta hakkında gözlemelerini ve birikimlerinden bahsetti.

"Onlara olan saygımızı ve hürmetlerimizi sunmak için buradayız"

Ziyarette konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Yaşlılar haftası münasebetiyle ilimizde yaşayan bu ailemizi ziyaret edelim dedik eşimle beraber. Amcamız Cumhuriyetle yaşıt, 1923 doğumlu. Eşi de 1937 doğumlu. Biz de aileyi ziyaret ederek onlara olan saygımızı ve hürmetlerimizi sunmak için buradayız. Ben özellikle kendilerine sağlıklı bir yaşam diliyorum. 2025 yılı da bildiğiniz üzere Aile Yılı. Uzun yıllardır evliliğini sürdürmüş, 3 çocuk ve 6 torun sahibi olarak bu yaşa kadar gelmiş, sağlıklı bir şekilde ömür geçiren bu ailemizi de Türkiye'ye örnek olabilecek bir durum olarak ifade etmek de mümkün" dedi.

"Hasan Polatkan evime gelmişti"

Eskişehir'in en yaşlı sakinlerinden olan 101 yaşındaki Ali Sezer, "Atatürk öldüğünde köye büyük bir resmini koydular, törende her tarafa bayrak astılar. Bütün herkes toplandı, kadınlar ağlamaya başladılar. Biz o zaman çocuktuk daha 14-15 yaşlarında, herkes ağlıyordu. Bütün bir köy yas ilan etti, ben bunun canlı şahidiyim. Hasan Polatkan'la iki sefer denk geldik, evime gelmişti. Maliye Bakanıydı, particiydi de aynı zamanda, hep gezerlerdi. Ben de o zaman muhtardım. Celal Bayar bile gelmişti. Ertuğrul Gazi'nin törenlerine giderdik. Afyon'dan misafirlerim gelirdi, birlikte atlarla Söğüt'e giderdik, orada büyük çadırlar kurulurdu "dedi.

"En büyük tavsiyem, evlenin"

71 yıldır Ali Sezer ile evli olan İsmihan Sezer, gençlere aile kurma tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu:

"Gençler, yavrularım. Size en büyük tavsiyem, evlenin. Mutlu olun, birbirinize bir çift kötü söz söylemeyin. Her şeyin başı sabırdır, sabrederseniz muradınıza erersiniz. Çok güzel bir gençlik geçirin, herkes size hayret etsin. Ama sakın 'Şu da şöyleydi' dedirtmeyin kendinize. Eskişehir koca vilayet. Valimiz bizi saydı sevdi, makamımıza kadar geldi. Allah ne muradı varsa versin. Devletimiz de çok iyi, sağ olsunlar her şeyi yapıyorlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Ali Sezer, Valilik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 101 Yaşındaki Çifte Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:02:14. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 101 Yaşındaki Çifte Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement