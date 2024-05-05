Eskişehir'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Eskişehir'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Eskişehir\'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Yeşilay Eskişehir İl Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından organize edilen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Eskişehir'de de yoğun katılımla gerçekleştiğini açıkladı. Turda renkli görüntülerin oluştuğu ve bir bayram havasının yaşandığı belirtildi. Etkinliğe katılan sporseverlerin Yeşilay gönüllüsü olduğu ifade edildi.

05.05.2024 14:48
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Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de gerçekleştirilen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun katılım gösterildi.

Yeşilay Eskişehir İl Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, düzenlenen etkinliğe ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmak ve bağımlılıkların zararlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından organize edilen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Eskişehir'de de saat 10.30'da Odunpazarı Meydanı'nda başlayan etkinliğimize her yaştan bisiklet sever yoğun katılım gösterdi. Renkli görüntülerin de oluştuğu turda adeta bir bayram havası vardı. Etkinliğimize katılan sporseverler bu günden itibaren birer Yeşilay gönüllüsüdür. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Yaşam sloganıyla çıktığımız bu yolda tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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