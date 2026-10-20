Eskişehir\'de 13 acil sağlık personeline oksijen tüpü güvenliği eğitimi verildi

Eskişehir'de 13 acil sağlık personeline oksijen tüpü güvenliği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de acil sağlık personeline oksijen tüpü ve sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik eğitim 16 Ekim 2026'da yapıldı. Ambulanslarda hayati önem taşıyan oksijen sistemlerinde risk ve kazaların önlenmesi amaçlanan programa 13 acil sağlık personeli katıldı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından acil sağlık personeline yönelik "Oksijen Tüpü ve Sistemlerinin Güvenli Kullanımı Eğitimi" gerçekleştirildi.
Ambulanslarda hayati önem taşıyan oksijen sistemlerinin doğru kullanımı ile muhtemel risk ve kazaların önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitim, 16 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinesindeki programa 13 acil sağlık personeli katılım sağladı.
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve personel güvenliğini üst seviyede tutmak vizyonuyla periyodik aralıklarla tekrarlanan program, sistemlerin işleyişi ve güvenli müdahale yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerin ardından tamamlandı.
Kaynak: İHA
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