Eskişehir\'de 19 Mayıs Kutlamaları

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vilayet meydanında program düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle vilayet meydanında Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. Program saat 10: 00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla program sona erdi. Gün içinde gençlere yönelik farklı etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR