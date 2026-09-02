Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir\'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu, konuşmalar yapıldı ve öğrenciler şiirler okudu.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Eskişehir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Programda Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı Hava Yarbayı Gökhan Çopur yaptı. Eskişehir halkının Milli Mücadele dönemindeki mücadelesini hatırlatan Çopur, "Kurtuluş Savaşı sırasında şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı, 2 Eylül 1922'de şanlı bir destan yazmıştır. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığımız, asil Türk milletinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan inancı ve eksilmeyen güveni ise en büyük gücümüzdür" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise 2 Eylül tarihinin önemine değinerek, "Eskişehir teslim olmadı; işgalin ağır yüküne ve zulmüne direndi. Kadın erkek, yaşlı genç demeden herkes milli mücadeleye katıldı. Şehrimizin kurtuluş günü olan 2 Eylül'ü Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali ile taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu. Kutlama programı, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'in Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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