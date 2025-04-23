Eskişehir\'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de 23 Nisan'ın 105. yılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende, Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu öğrencisi Eylül Ela Tuna bir konuşma yaparken, Ticaret Odası Ortaokulu öğrencisi Ataberk Aksoy "Kutlu Olsun 23 Nisan" şiirini okuduk. Program katılım gösteren vatandaşların alkışlarından sonra sona erdi. - ESKİŞEHİR