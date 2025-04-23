Eskişehir\'de 23 Nisan miniklerin gösterileriyle birlikte coşkuyla kutlandı

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Program ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 23 Nisan dolayısıyla paylaştığı mesajın okunmasıyla başladı. Ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılının önemine dikkat çekerek, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Gösteriler öncesi Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Vera Sezgin ve Ülkü İlkokulu öğrencisi Yağmur Ergut tarafından 23 Nisan şiirleri okundu. Ardından Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu öğrencileri tarafından ukulele gösterisi, Ticaret Borsası İlkokulu ritim grubu öğrencileri tarafından ritim saz gösterisi, Cengiz Topel İlkokulu ve 2 Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Protokolün ve velilerin büyük bir coşku ve ilgiyle takip ettiği program, eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hv. Plt. Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı. - ESKİŞEHİR