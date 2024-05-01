Eskişehir'de 311 firmada denetim yapıldı, 136 bin 836 TL para cezası uygulandı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de 311 firmada denetim yapıldı, 136 bin 836 TL para cezası uygulandı

Eskişehir\'de 311 firmada denetim yapıldı, 136 bin 836 TL para cezası uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 311 firmada 2 bin 535 ürün denetlendi ve toplamda 136 bin 836 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı konusunda denetim yapıldı ve haksız fiyat artışı tespit edilen 22 firmaya da ceza uygulandı. Haksız fiyat artışları ise Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

01.05.2024 15:50
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 311 firmada 2 bin 535 ürün denetlenirken, toplam 136 bin 836 TL para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından kent merkezinde ve ilçelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı konusunda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 311 firmada 2 bin 535 ürün, haksız fiyat artışı çerçevesinde ise 22 firmada 110 ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 136 bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Tespit edilen haksız fiyat artışları ise ilgili kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 311 firmada denetim yapıldı, 136 bin 836 TL para cezası uygulandı - Son Dakika

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