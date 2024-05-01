Eskişehir\'de 311 firmada denetim yapıldı, 136 bin 836 TL para cezası uygulandı

Yerel

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 311 firmada 2 bin 535 ürün denetlenirken, toplam 136 bin 836 TL para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından kent merkezinde ve ilçelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı konusunda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 311 firmada 2 bin 535 ürün, haksız fiyat artışı çerçevesinde ise 22 firmada 110 ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 136 bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Tespit edilen haksız fiyat artışları ise ilgili kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR