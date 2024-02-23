Eskişehir'de 505 Bin 394 Metre Kare Alana Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 505 Bin 394 Metre Kare Alana Yapı Ruhsatı Verildi

Eskişehir\'de 505 Bin 394 Metre Kare Alana Yapı Ruhsatı Verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir'de 2023 yılının Ekim ve Aralık ayında 505 bin 394 metre kare alana yapı ruhsatı verildi. Bu dönemde toplamda 596 bina ve 2 bin 864 daireye yapı ruhsatı verildi.

23.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:59
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 'Yapı İzin İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim- Aralık, 2023' verilerine göre, Eskişehir'de 505 bin 394 metre kare alana yapı ruhsatı verildi.

TÜİK, 2023 yılının Ekim ve Aralık ayına dair yapı izin istatistiklerini yayınladı. Eskişehir için paylaşılan verilere göre, 2023 yılının Ekim ve Aralık ayında 596 binaya ve 2 bin 864 daireye yapı ruhsatı verildi. 2023 yılı çeyreğinde belediye tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 505 bin 394 metre kare iken, bunun 327 bin 815 metre karesi konut, 73 bin 789 metre karesi konut dışı ve 103 bin 790 metre karesinin ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleştiği öğrenildi.

Eskişehir'de yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı 598 ve daire sayısı 2 bin 850 oldu. 2023 yılı çeyreğinde belediye tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 491 bin 965 metre kare iken, bunun 340 bin 904 metre karesi konut, 47 bin 530 metre karesi konut dışı ve 103 bin 531 metre karesinin ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleştiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 505 Bin 394 Metre Kare Alana Yapı Ruhsatı Verildi - Son Dakika
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