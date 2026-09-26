Eskişehir'de AFAD'ın afet eğitimleri Şirintepe, Kurtuluş ve Deliklitaş'ta sürdü - Son Dakika
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Eskişehir'de AFAD'ın afet eğitimleri Şirintepe, Kurtuluş ve Deliklitaş'ta sürdü

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Eskişehir\'de AFAD\'ın afet eğitimleri Şirintepe, Kurtuluş ve Deliklitaş\'ta sürdü
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Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, mahalle bazlı afet eğitimlerini Şirintepe'den sonra Kurtuluş ve Deliklitaş'ta sürdürdü. Eğitimlerde vatandaşlara olası afet anında yapılması gerekenler anlatıldı; AFAD, sosyal medya hesabından 'Çünkü afetlere hazırlık mahalleden başlar' dedi.

Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince mahalle bazlı afet eğitimi gerçekleştirildi.

AFAD ekiplerinin gönüllü ekipleri, mahalle mahalle büyüyor. Bu kapsamda Şirintepe Mahallesi'nde başlayan eğitimler, Kurtuluş ve Deliklitaş mahallelerinde devam etti. Vatandaşlara muhtemel bir afet durumunda ne yapmaları gerektiği, AFAD ekipleri tarafından anlatıldı. AFAD Eskişehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çünkü afetlere hazırlık mahalleden başlar" denildi.

Kaynak: İHA
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