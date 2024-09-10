Eskişehir\'de Afet Müdahale Toplantısı

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Eskişehir'de Afet Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı Afet Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu ana çözüm ortağı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen toplantıda muhtemel senaryolar ele alındı. Çözüm ortağı kurumlar, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun toplantıya katılım sağladı. - ESKİŞEHİR