Eskişehir\'de Ahilik Haftası kutlandı, 71 yıllık berber yılın ahisi seçildi

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESEOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programı, protokol üyeleri ve esnafların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası kutlama programı, Esnaf Oda Başkanlığı ve Kutlama Komitesi tarafından tören alanına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESEOB) Başkanı Ekrem Birsen, Ahilik kültürünün toplumsal birlik ve dayanışmadaki önemine dikkat çekti. Ahiliğin sadece bir esnaf bayramı değil; dürüstlük, adalet ve kardeşlik kültürü olduğunu vurgulayan Birsen, "Ahi Evran Veli ve Şeyh Edebali'nin adalet ve hizmet anlayışını bugün Eskişehir'imizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Yılın ahisi, ahi bacısı, kalfası ve çırağına kaftanları giydirildi

Konuşmaların ardından tören kapsamında meslekte 71 yılı geride bırakan berber Zeki Tarhan yılın ahisi seçildi. Tarhan'a Ahilik kaftanını Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz giydirdi. Yılın ahi bacısı seçilen Belkız Günyay'a kaftanını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce giydirirken, yılın kalfası seçilen Enes Akkurt'a ise kaftanını Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan takdim etti. Tören çerçevesinde Yusuf Açıkgöz yılın çırağı seçildi.

İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim tarafından yapılan duaların ardından program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve Mehter Takımı gösterisiyle renklendi. Kutlama etkinlikleri, katılan vatandaşlara ve protokole geleneksel Ahilik pilavı ikram edilmesiyle sona erdi.