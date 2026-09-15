Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlandı, 71 yıllık berber yılın ahisi seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlandı, 71 yıllık berber yılın ahisi seçildi

Eskişehir\'de Ahilik Haftası kutlandı, 71 yıllık berber yılın ahisi seçildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programı, protokol üyeleri ve esnafların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Meslekte 71 yılı geride bırakan berber Zeki Tarhan yılın ahisi seçilirken, kaftanı Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz giydirdi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESEOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programı, protokol üyeleri ve esnafların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası kutlama programı, Esnaf Oda Başkanlığı ve Kutlama Komitesi tarafından tören alanına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESEOB) Başkanı Ekrem Birsen, Ahilik kültürünün toplumsal birlik ve dayanışmadaki önemine dikkat çekti. Ahiliğin sadece bir esnaf bayramı değil; dürüstlük, adalet ve kardeşlik kültürü olduğunu vurgulayan Birsen, "Ahi Evran Veli ve Şeyh Edebali'nin adalet ve hizmet anlayışını bugün Eskişehir'imizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Yılın ahisi, ahi bacısı, kalfası ve çırağına kaftanları giydirildi

Konuşmaların ardından tören kapsamında meslekte 71 yılı geride bırakan berber Zeki Tarhan yılın ahisi seçildi. Tarhan'a Ahilik kaftanını Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz giydirdi. Yılın ahi bacısı seçilen Belkız Günyay'a kaftanını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce giydirirken, yılın kalfası seçilen Enes Akkurt'a ise kaftanını Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan takdim etti. Tören çerçevesinde Yusuf Açıkgöz yılın çırağı seçildi.

İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim tarafından yapılan duaların ardından program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve Mehter Takımı gösterisiyle renklendi. Kutlama etkinlikleri, katılan vatandaşlara ve protokole geleneksel Ahilik pilavı ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Ahilik Haftası, Erdinç Yılmaz, Etkinlikler, Eskişehir, Kültür, Güncel, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlandı, 71 yıllık berber yılın ahisi seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:55:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlandı, 71 yıllık berber yılın ahisi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement