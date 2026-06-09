Eskişehir'de Altın Otu Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Altın Otu Hasadı Yapıldı

Eskişehir\'de Altın Otu Hasadı Yapıldı
09.06.2026 09:35
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Eskişehir'de altın otu hasadı, kadın çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda yapıldı.

Eskişehir'de yürütülen proje kapsamında yetiştirilen altın otu bitkisinin hasadı, düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2026 yılı 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı' kapsamında desteklenen, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Bozkırlar Altın Çiçek ile Ölümsüzleşiyor (Eskişehir'de Altın Otu Yaygınlaştırma Projesi)' çerçevesinde hasat yapıldı. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda başlayan program, demonstrasyon parsellerinde gerçekleştirilen hasat şöleni ile devam etti.

Su tüketimi düşük bitki önemi vurgulandı

Programda yapılan konuşmalarda, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan altın otunun, kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek katma değer potansiyeliyle üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturabileceği vurgulandı. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği günümüzde, su tüketimi düşük ve ekonomik değeri yüksek bitki türlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Alpu ilçesinden gelen kadın çiftçilere daha önce düzenlenen altın otu eğitimi katılım sertifikaları takdim edildi.

Elde edilen sonuçlar altın otu yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak

Hasat etkinliği kapsamında üreticilerle birlikte demonstrasyon alanlarında incelemelerde bulunularak proje sonuçları değerlendirildi. Kadın çiftçilerin üretim sürecindeki aktif rolünün memnuniyet verici olduğu belirtilirken, elde edilen sonuçların altın otu yetiştiriciliğinin il genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Hasat şöleni, üreticilerle gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından demonstrasyon parsellerinde yapılan hasat çalışmaları ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Proje ile Eskişehir'de alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, kadın çiftçilerin üretimde daha etkin rol alması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Programa; Alpu Kaymakamı İslam Timur, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ulaş Çınar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Yurt, Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş ile altın otu üretimi yapan kadın çiftçiler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Altın Otu Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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