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Eskişehir'de Anaç Koyun ve Keçi Tespit Çalışması Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Anaç Koyun ve Keçi Tespit Çalışması Yapıldı

Eskişehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev alan veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve teknikerlerden oluşan ekipler, 14 ilçede eş zamanlı olarak anaç koyun ve keçi tespit çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin desteklemelerden daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan desteklemelerde, anaç koyun ve keçi başına verilen destek miktarı artırılmış ve göçer hayvancılık işletmelerine ek destek ödemesi yapılacaktır.

Eskişehir\'de Anaç Koyun ve Keçi Tespit Çalışması Yapıldı
05.01.2024 - 15:07,  Güncelleme: 15:10
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Eskişehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev alan veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve teknikerlerden oluşan ekipler 14 ilçede eş zamanlı anaç koyun, keçi tespit çalışması yaptı.

Eskişehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde görev yapan veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerinden oluşan ekipler zorlu arazi şartlarında, mesai mefhumu gözetmeksizin 14 ilçede eş zamanlı olarak yerinde anaç koyun, keçi tespit çalışması yaptı. 7613 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yapılan bu çalışmalar, Eskişehir'de küçükbaş hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerin ilgili mevzuat gereği anaç koyun, keçi desteklemesinden daha fazla faydalanabilmeleri amacını taşımaktadır.

Yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında, anaç koyun, keçi başına 50 lira olan destek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 100 liraya Sürü Yöneticisi Desteği işletme başına 12 bin liradan 30 bin liraya çıkarılmış olup; Sürü Büyütme Desteği olarak hayvan başına destek miktarı 200 lira, Göçer Hayvancılık İşletmelerinde ise bu desteklere ilave olarak hayvan başına 4 lira daha destek ödemesi yapılacaktır. Bu desteklemelerin yanı sıra Halk Elinde Islah Projesi ile de Eskişehir İlinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek ödemeleri yapılmaktadır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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