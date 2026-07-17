Eskişehir'de Araç Sayısı 404 Bini Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 404 bin 802 'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 203 adet artarak, 404 bin 802 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 223 bin 459 adeti otomobil, 73 bin 493 'ü motosiklet, 57 bin 732 adeti kamyonet, 29 bin 238 adeti traktör, 12 bin 71 adeti kamyon, 4 bin 643 adeti minibüs, 2 bin 720 adeti otobüs, bin 446 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 milyon 545 bin 132'e ulaştı. - ESKİŞEHİR