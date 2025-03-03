Eskişehir\'de Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerine Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu arama kurtarma ekibi eğitim ve tatbikat çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine yönelik eğitimler başladı. Eskişehir başta olmak üzere olası afetlere karşı her an hazır olmaları için arama kurtarma ekibine Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini artırıcı eğitimler verildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ali Öztürk, "İtfaiye yönetmeliğinde de belirtildiği üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin talimatları doğrultusunda İtfaiye Daire Başkanlığımız nezdinde kurduğumuz afetlerde arama kurtarma ekibinin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. İtfaiyecilik mesleği kapsamında değerlendirecek olursak her itfaiyeci doğal bir arama kurtarma statüsüne sahiptir. Bu kapsamda mevcut olan ekibimize arama kurtarma eğitimleriyle kapasitesini artırmayı planlıyoruz. İlerleyen süreçlerde ekibimize katacağımız yeni personel ile ekibimizin nicel ve nitel kapsamında güçlenmesini sağlayacağız. Bu kapsamda başta ilimiz Eskişehir olmak üzere tüm illerde meydana gelebilecek afetlere daha kapsamlı daha güçlü ve daha donanımlı bir arama kurtarma ekibi sağlamayı planlamaktayız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibinin eğitimleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. - ESKİŞEHİR