Eskişehir\'de Arıcılıkta Yeni Proje

21.08.2025 15:18
Eskişehir'de arıcılığa değer katacak şurup ve bal dolum tesisi için protokol imzalandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği arasında "Şurup Üretim ve Bal Dolum-Paketleme Tesisi Projesi" için ortaklık protokolü imzalandı.

Eskişehir'de arıcılığa katma değer katacak "Şurup Üretim ve Bal Dolum-Paketleme Tesisi Projesi"ne ilişkin ortaklık protokolü, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı tarafından imzalandı. İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakanlığa sunulan proje, onaylanması halinde Birlik tarafından hayata geçirilecek. Proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde il genelindeki arı yetiştiricileri, ürettikleri balların hijyenik şartlarda dolum ve paketleme işlemlerini yapma imkanına kavuşacak. Böylece hem üreticilerin pazarlama gücü artacak hem de Eskişehir balının marka değerine önemli katkı sağlanacak. yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25'i ise Birlik katkısıyla hazırlanacak proje, arıcılık sektörünün gelişimine ivme kazandırmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

