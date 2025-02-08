Eskişehir'de Asansör Uyarısı Gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Asansör Uyarısı Gülümsetti

Eskişehir\'de Asansör Uyarısı Gülümsetti

Eskişehir'de asansörde kalmamak için yapılan uyarının altına yazılan 'Tamam başkan, tamam' notu güldürdü.

08.02.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir asansörün içine yapıştırılan, "Asansörde kalmak istemiyorsanız 3 kişiden fazla binmeyin" uyarısı dikkat çekerken, onun tam altına başka bir vatandaşın yazdığı, "Tamam başkan, tamam" yazısı görenleri güldürdü.

İşıklar Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerindeki bir apartmanın içerisinde asansörle ilgili asılan yazılar dikkat çekti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bina sakinleri tarafından asansörün kapısına, "Asansör 3 kişiliktir. 3 kişiden fazla binmeyin, arıza yapıyor" yazılı bir uyarı mesajı yapıştırıldı. Asansörün tonaj sınırının sürekli ihlal edilmesi ve buna bağlı olarak arızaların meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri kapı ile sınırlı kalmayıp içeriye de, "Asansörde kalmak istemiyorsanız 3 kişiden fazla binmeyin" uyarısını ekledi. O uyarının altına bir başka vatandaşın yazdığı, "Tamam başkan, tamam" yazısı ise görenleri güldürdü. Bahsi geçen asansörde daha önce kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

"Bu yazı yazıldıysa bir gerekçesi, bir nedeni vardır"

İş yerinin bulunduğu apartmandaki durumla ilgili bilgilendirmede bulunan Eskişehir Pazarcı Odası Genel Sekreteri Süleyman Aygüzar, "Asansör normal faal çalışıyor fakat iş hanı olduğumuz için işlerini yaptırmak için gelen üyelerimiz acele ediyorlar. Aceleyle de asansöre tonajından fazla biniyorlar. Böyle olunca da fazla yük kaldırmıyor, asansör sık sık arızalanıyor. Onu belirtmek için '3 kişiden fazla binmeyin' diye bir uyarı yazısı asıldı. Görenlerin de çoğu yine dikkat etmiyor. Toplum olarak duyarsızız. Ne zaman arıza yaptı veya bir olumsuzluk oldu, o zaman 'Şöyle bir ikaz vardı, böyle bir yazı yazılmıştı, biz dikkat etmedik' gibilerinden sonradan pişmanlık duyuyoruz ama iş işten geçiyor. Asansörde kalan oldu, kurtardık. Bu yazı yazıldıysa bir gerekçesi, bir nedeni vardır. Olumsuzluk yaşanmaması için özellikle ikazlara ve işaretlere riayet edelim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Asansör Uyarısı Gülümsetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Asansör Uyarısı Gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.