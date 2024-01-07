Eskişehir\'de bir tatlı işletmesinin komik yazısı gülümsetti

Eskişehir'de bir tatlı işletmesinin önündeki tahtada yer alan, "Birisi kilonuzla dalga geçerse onu da yiyin" yazısı görenleri güldürdü.

Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerindeki bir işletmenin önüne konulan komik yazı ilgi çekti. Bir waffle dükkanı tarafından kaldırıma konulan tahtaya tebeşirle, "Birisi kilonuzla dalga geçerse onu da yiyin" yazıldı. Komik mesaj görenlerden olumlu tepkiler aldı. Çevreden geçen bazı vatandaşların yazının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştığı görüldü. - ESKİŞEHİR