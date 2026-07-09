Eskişehir'de bisiklet sezonu durgun başladı: En çok dedeler torunlarına alıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de bisiklet sezonu durgun başladı: En çok dedeler torunlarına alıyor

Eskişehir\'de bisiklet sezonu durgun başladı: En çok dedeler torunlarına alıyor
09.07.2026 11:10  Güncelleme: 11:11
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Eskişehir'de yaz mevsimiyle beklenen bisiklet sezonu, zincir marketlerin sektöre girmesi ve belediyelerin hediye bisiklet dağıtması nedeniyle durgun geçiyor. Sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip Mustafa Ünal, satışların düştüğünü, nakit alımlarda ciddi indirimler ve hediyelerle satışları canlandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Eskişehir'de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açılması beklenen bisiklet sezonu, alternatif satış kanallarının artması ve zincir marketlerin de bu sektöre girmesi nedeniyle geçmiş yıllara oranla oldukça sönük geçiyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde bulunan bir dükkanda pazarlama müdürü olarak görev yapan ve sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip olan Mustafa Ünal, yaz sezonunun gelmesine rağmen işlerin beklentilerin altında kaldığını belirtti. Ünal, satıcı olarak her zaman belirli hedefleri olduğunu, bu hedeflere ulaşmak için indirimler ve hediyeler gibi çeşitli aksiyonlar aldıklarını ancak ciro bazında bu sezonun oldukça durgun geçtiğini ifade etti.

"Zincir marketler ve belediyelerin dağıttığı bisikletler satışları etkiledi"

Geçmiş yıllara kıyasla satışlarda gözle görülür bir azalma yaşandığını kaydeden Ünal, bisikletin artık her yerde satılan bir ürün haline geldiğini vurgulayarak, "Satışlarda bayağı bir düşüş var. Sektör artık sadece bizim gibi özel mağazalardan çıktı; alışveriş merkezlerinden bakkallara, zincir marketlere kadar bir sürü satış kanalı oluştu. Ürüne ulaşılabilirlik seviyesi aşırı derecede arttı. Sektör mağazacılıktan çıktı, neredeyse yolda çevirdiğiniz insan bile bisiklet satacak duruma geldi. Bunun yanı sıra belediyelerin hediye olarak bisiklet dağıtması gibi etkenler de doğal olarak bizim satışlarımızı doğrudan etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Nakit alımlarda ciddi iskontolar uyguluyoruz"

Durgun geçen sezonu canlandırmak ve satışları artırmak adına çeşitli kampanyalar yürüttüklerini belirten Ünal, "Şu an çok ciddi fiyat kırmalar yapıyoruz. Özellikle nakit ödemelerde çok ciddi iskontolarımız mevcut. Bunun haricinde kendi inisiyatifimizi de kullanarak indirimler uyguluyor ve hediyeler veriyoruz. Örneğin, çocukların bisikletten en büyük beklentisi aksesuarlar oluyor. Onların gönlü hoş olsun diye bisikletlerin yanına bu aksesuarları da ekleyip veriyoruz. Satışları artırmak için şu an bu yöntemleri izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"5-9 yaş grubu revaçta, markalı ürünleri 15-19 yaş grubu tercih ediyor"

Bu sezon en çok hangi yaş gruplarının ve hangi modellerin tercih edildiğine dair bilgiler paylaşan Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu sezon özellikle 5 ila 9 yaş arasındaki çocuk bisiklet grubu rağbet görüyor. Bisikletten daha iyi anlayan 15-19 yaş grubundaki gençler ise genelde biraz daha egzotik, alüminyum kadrolu ya da özellikle belirli markaların modellerine odaklanıyor. Kadın bisikleti satışlarımızın neredeyse hiç yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz; erkek bisikleti satışları çok daha fazla. Model olarak ise şu an MTB dediğimiz dağ bisikleti serileri ile çocuk serileri çok satılıyor. Çocuk bisikletlerini alanlar da genellikle anne ve babalardan ziyade ikinci derece yakınları oluyor. Anneanne, babaanne ve dedeler çocukları mağazamıza getirerek onlara hediye olarak bisiklet alıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de bisiklet sezonu durgun başladı: En çok dedeler torunlarına alıyor - Son Dakika

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