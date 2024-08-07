Eskişehir'de Bitki Sağlığı Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Bitki Sağlığı Kontrolleri Devam Ediyor

Eskişehir\'de Bitki Sağlığı Kontrolleri Devam Ediyor

Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde gerçekleştirilen bitki sağlığı kontrolleri devam ediyor.

07.08.2024 16:08
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Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 'Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde gerçekleştirilen bitki sağlığı kontrolleri devam ediyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Ziraat Mühendisleri Aylin Poyraz, Hilmi Çiftçi ve Salih Çildem tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 'Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde tohum, fide, fidan üretim alanlarında bitki sağlığı kontrolleri yapılıyor. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerle, zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirlerin zamanında alınması sağlanıyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince, Eskişehir'de bitki pasaportuna tabi ayçiçeği, patates, şekerpancarı, soğan, fasulye, fide, fidan olmak üzere 165 bin dekarlık alanda bitki sağlığı kontrolleri gerçekleştiriliyor. Üretimin her aşamasında yapılan kontroller ve alınan numuneler ile yönetmelik çerçevesindeki tohum, fide, fidan ve patates ürünlerinde zararlı organizmaların taşınması önleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, ilimizde özel sektör ve üreticiler tarafından üretilen sertifikalı tohumluk, fide, fidan ve patates ürünlerinde hastalık ve zararlı kontrolü sağlanarak tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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