Bu yılın en çok ilgi gören gelinlikleri - Son Dakika
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Bu yılın en çok ilgi gören gelinlikleri

18.08.2022 01:08
Bu yılın en çok ilgi gören gelinlikleri

Eskişehir'de bu yılın yeni gelinlik modelleri 'Prenses', 'A Kesim', 'Helen' ve 'Taşlı' çok ilgi görürken fiyatları hammaddeye bağlı olarak önemli oranda arttı.

Eskişehir'de bu yılın yeni gelinlik modelleri 'Prenses', 'A Kesim', 'Helen' ve 'Taşlı' çok ilgi görürken fiyatları hammaddeye bağlı olarak önemli oranda arttı.

Yaz aylarının gelmesiyle çiftler hayallerini kurduğu düğünleri organize etmeye başladı. Organizasyonlarına göre planlarını ve alışverişlerini yapan çiftlerin uğradığı işletmelerden birisi de gelinlikçiler. Farklı modellerde gelin adaylarına seçenekler sunan gelinlikçiler, hammadde fiyatlarında yaşanan zamlardan dolayı fiyatlarda artışa gitti. Bunu müşteriye hissettirmemek isteyen işletmeler asgari artışlar ile etiket fiyatlarını belirliyor.

Çalıştığı gelinlikçide ürün dikişi yapan Hüsniye Duman, hammaddeye bağlı fiyat artışları hakkında bilgi verdi. Artışı müşterilere en az seviyede hissettirmek için çaba gösterdiklerini belirten Duman, "Kiralama da yapıyoruz, satışta yapıyoruz. Dikim ve özel dikim yapabiliyoruz isteğe bağlı olarak. Fiyatalar kullanılan, dantele, kumaşa, boncuklara göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü hammaddeler dolara endeksli olarak satılıyor. Bunlardan dolayı biz de müşteri de sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıları en az biçimde yansıtarak orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda hammadde fiyatları 3-4 katına kadar çıktı" diye konuştu.

"Döneme uygun olaraktan dikimlerimiz yapıyoruz"

En çok tercih edilen modelleri aktaran Hüsniye Duman, fiyat farklarına da değindi. Yoğunluğun tahmini olarak ne kadar daha süreceğini söyleyen Duman şöyle konuştu;

"Modellerimiz arasında A Kesim, Helen gibi gelinlik modellerinin yanı sıra, istedikleri modellerin fotoğraflarını bize getirerek özel dikimde yaptırabiliyor. Fiyatlar kış ile yaz arasında fark ediyor. Örneğin kışın 3 bin-3 bin 500 lira olan bir gelinlik modeli, yazın 4 bin ile 6 bine, hatta 10 bine kadar çıkabiliyor. Prenses, A Kesim, Helen modellerinin yanı sıra taşlı modellerimiz çok ilgi görüyor. Kır düğünü düşünen çiftlerimiz ise papatya modeli tercih ederken, döneme uygun olaraktan dikimlerimiz yapıyoruz. Yoğunluk tahminim ekim sonuna kadar devam eder. Çünkü havalar soğudukça düğünler azalıyor." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu yılın en çok ilgi gören gelinlikleri - Son Dakika

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