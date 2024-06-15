Eskişehir'de Büyüklüğü ile Danalara Rakip Olan Keçi Yurda Bağışlandı

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Eskişehir'de büyüklüğü ile danalara rakip olan 'Karaoğlan' isimli keçi, yapılan haber sonrasında yurt dışından bir vatandaşa 35 bin liraya satılırken, alan hayırsever vatandaş ise yurda bağışladı.

Eskişehir'de kurban pazarından dikkatleri üzerine çeken Karaoğlan yapılan haber sonrasında müşteri akınına uğradı. Satıcılara yurt dışından ulaşan bir vatandaş 35 bin lira karşılığından danalara rakip olan keçiyi satın aldı. Yurt dışından olduğundan dolayı vatandaş, kurbanlığını yakında bulunan bir öğrenci yurduna bağışladı. Karaoğlan Kurban Bayramında yurda teslim edilecek.

Konuyla ilgili konuşan keçinin sahibi Ercan Özel, " Belçika'dan bir kişi aldı. 35 bin liraya aldı. Aldığı hayvanı bir yurda bağışladı. Yarın kesip, yurda teslim edeceğiz. Arkadaştan Allah razı olsun. Jandarma arkadaşlar yardımcı olacak. Allah kabul etsin" dedi. - ESKİŞEHİR