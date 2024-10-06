Eskişehir'de Çarşı Meclisi Kuruldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Çarşı Meclisi Kuruldu

Eskişehir\'de Çarşı Meclisi Kuruldu

Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi esnafı tarafından kurulan Odunpazarı Kent Konseyi Çarşı Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı. Meclis, esnafın sorunlarını tespit edip çözüm üretmek amacıyla oluşturuldu.

06.10.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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Eskişehir'de Hamamyolu Caddesi ve çevresinde bulunan esnaflar tarafından kurulan Odunpazarı Kent Konseyi Çarşı Meclisi'nin ilk toplantısı Odunpazarı Alaattin Park'ında yapıldı.

Toplantıda konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, "Hamamyolu ve çevre esnaf ile birlikte Çarşı Meclisi kurmaya karar verdik. Hamamyolu'nda giriş çıkış saatleri, temizlik, işgaliye ve kültür sanat gibi birçok konu hakkında söz sahibi olabilecek bir meclis kurmak istedik. Bu meclis tamamen çarşı esnafından oluşuyor. Bu meclisin amacı Hamamyolu ve çevresini daha da güzelleştirmek, kamu kurum ve kuruluşları belediye gibi kurumlar arasında köprü olmak için kuruldu" dedi.

"Biz Odunpazarı'nı birlikte yönetmek istiyoruz, birlikte karar almak istiyoruz"

Çarşı esnafının istek ve önerilerini dinleyen Başkan Kurt, yaptığı konuşmasında Çarşı Meclisi'nin kurulmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı'nı birlikte yönetmek istiyoruz, birlikte karar almak istiyoruz. Odunpazarı Belediyesi'nde oturduğumuz yerde kararlar almamız çok kolay fakat bu bizim siyasi anlayışımıza uygun bir davranış değil. Biz sosyal demokrat bir belediye olarak birlikte insanlarla beraber yönetmek, katılımcı bir yönetim sergilemek istiyoruz. Katılımcı yönetimden kastımız, çarşıda bir sorun varsa bunu birlikte tespit edelim ve çözümünü birlikte arayalım. Sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için birlik olmak gerekiyor. Kurulan bu Çarşı Meclisi samimi olmalı. Kurulan Çarşı Meclisi tüm esnafın yararına olacaktır. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız kurulan Çarşı Meclisini kutluyorum" diye konuştu.

Çarşı Meclisi'nin ilk toplantısına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Deliklitaş Mahallesi Muhtarı Şadi Günay, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Daire Müdürlüğü ve çok sayıda çarşı esnafı katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çarşı Meclisi Kuruldu - Son Dakika

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