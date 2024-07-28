Eskişehir'de Çocukların Tehlikeli Serinleme Yöntemi

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Eskişehir'de yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bunalarak süs havuzunda serinlemeye çalışan çocukların tehlikeli serinleme yöntemi görenleri endişelendirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaz mevsimi nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de havalar sıcak seyrediyor. Yüksek sıcaklıklar gün içerisinde pek çok vatandaşın bunalmasına neden olurken, Odunpazarı bölgesindeki çocuklar çözümü bir süs havuzuna girmekte buldu. Bunalan çocuklar, elektrik kaçağı oluşturma tehlikesi sebebiyle girilmesi yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek dakikalarca eğlendiler. Çocukların riskli oyunu görenleri endişelendirirken, o anlar başka bir çocuk tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR