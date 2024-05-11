Eskişehir'de depreme dayanıksız PTT binası satılığa çıkarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de depreme dayanıksız PTT binası satılığa çıkarıldı

Eskişehir\'de depreme dayanıksız PTT binası satılığa çıkarıldı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan PTT binası, yaklaşık 9 ay sonra satılığa çıkarıldı. Vatandaşlar, yıkılmak üzere olan ve depreme dayanıklı olmayan binanın satılmasını şaşkınlıkla karşıladı.

11.05.2024 09:55
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde depreme dayanıksız olması sebebi ile 9 ay önce boşaltılan PTT binası satılığa çıkarıldı.

İlçenin Fatih mahallesi Turgut Altınok caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen depreme dayanıksız 3 katlı binanın satılığa çıkartılması vatandaşları hayrete düşürdü. Giriş bölümü PTT Şubesi, diğer katları lojman olarak kullanılan binadaki tahribat dikkati çekiyor. Bina girişindeki kapıya "Satılık PTT binası, ilgilenen Şeref bey' diye yazılıp telefon numarası bulunan bir ilan yapıştırıldı. Yazıda, telefon numarası bulunan PTT Eskişehir Yapı ve Teknoloji Müdürü Şeref Durdu olduğu öğrenilen kişi ile irtibat kurulması isteniyor.

İlçede ilanı gören vatandaşlar durumu hayretle karşıladılar. Vatandaşlar, yıkılmak üzere olan ve depreme dayanıklı olmayan binanın satılmasını hayrete karşılaştıklarını anlatan ilçe sakinleri, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, depreme dayanıksız yıkım kararı alınan bir binayı hatta kamu binasını nasıl satarlar" dediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de depreme dayanıksız PTT binası satılığa çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de depreme dayanıksız PTT binası satılığa çıkarıldı - Son Dakika
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